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9 минут назад

Украинский депутат сложил мандат из-за подозрений в российском гражданстве

Lenta.ruиещё 1

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Аксенов, у которого СМИ заподозрили российское гражданство, сложил мандат. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Украинский депутат сложил мандат из-за подозрений в гражданстве РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата, Аксенов написал заявление о сложении полномочий.

«Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом», — написал Гончаренко.

Как утверждает нардеп, Аксенов был мэром украинского города Доброполье, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), а также был представителем партии «Порядок». В марте 2021 года он одержал победу на выборах в Раду в 50-м округе.

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«Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр», — отметил Гончаренко.

В 2021 году депутаты Верховной Рады предлагали сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства. Кроме того, они предлагали лишить украинцев с российскими паспортами права голоса на выборах и возможности выдвигаться в депутаты или главы органов самоуправления.

В мире,Андрей Аксенов,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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