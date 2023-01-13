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28 минут назад

Bild: глава Минобороны Германии решила подать в отставку

Елена Прошина

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приняла решение уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. Уточняется, что дата отставки пока неизвестна.

Bild: глава Минобороны Германии решила подать в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера. Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике», – говорится в публикации.

Отметим, что в последние месяцы Кристине Ламбрехт столкнулась с волной критики со стороны общественности. Чаще всего граждане Германии высказывали недовольство состоянием материально-технической базы Вооруженных сил страны.

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