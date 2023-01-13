Bild: глава Минобороны Германии решила подать в отставку

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приняла решение уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. Уточняется, что дата отставки пока неизвестна.
«Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера. Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике», – говорится в публикации.
Отметим, что в последние месяцы Кристине Ламбрехт столкнулась с волной критики со стороны общественности. Чаще всего граждане Германии высказывали недовольство состоянием материально-технической базы Вооруженных сил страны.