В Германии заявили о желании помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС

Берлин намерен предложить Киеву конкретную помощь в борьбе с коррупцией и достижении необходимых для вступления в Евросоюз стандартов. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

Там отметили, что Бербок сделала свое заявление во время своего неанонсированного визита в Харьков, который состоялся 10 января.

«Хочу отметить успехи в процессе вступления в ЕС. Мы в лице правительства Германии хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами Евросоюза», — сказала она.