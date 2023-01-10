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25 минут назад

В Германии заявили о желании помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС

Елена Прошина

Берлин намерен предложить Киеву конкретную помощь в борьбе с коррупцией и достижении необходимых для вступления в Евросоюз стандартов. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

В Германии заявили о желании помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Там отметили, что Бербок сделала свое заявление во время своего неанонсированного визита в Харьков, который состоялся 10 января.

«Хочу отметить успехи в процессе вступления в ЕС. Мы в лице правительства Германии хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами Евросоюза», — сказала она.

Также Бербок отметила, что считает важным, чтобы «в эту военную зиму не забывалось место Украины в европейской семье». Она пообещала «продолжать оказывать помощь» Киеву, в том числе в виде дальнейших поставок вооружений.

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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