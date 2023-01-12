В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена

Найденные в прежнем офисе президента США Джо Байдена секретные документы не должны были там храниться. Об этом заявил глава американского Минюста Меррик Гарланд. Его слова приводит «РИА Новости».

Гарланд напомнил, что управление генерального инспектора Нацархива обнаружило документы с грифом секретности в офисе Байдена 4 ноября 2022 года.

«Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов», — добавил он.