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7 минут назад

В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена

Елена Прошина

Найденные в прежнем офисе президента США Джо Байдена секретные документы не должны были там храниться. Об этом заявил глава американского Минюста Меррик Гарланд. Его слова приводит «РИА Новости».

В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гарланд напомнил, что управление генерального инспектора Нацархива обнаружило документы с грифом секретности в офисе Байдена 4 ноября 2022 года.

«Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что юристы Байдена обнаружили новые секретные документы, но уже в его гараже в доме в городе Уилмингтон.

В мире,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,
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