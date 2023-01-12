В гараже Байдена нашли секретные документы

Спецсоветник Белого дома Ричард Саубер сообщил, что юристы президента США Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в городе Уилмингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

«Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне», – рассказал Саубер.

Он также отметил, что ещё один документ был найден в комнате, которая примыкала к гаражу.