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27 минут назад

В гараже Байдена нашли секретные документы

Елена Прошина

Спецсоветник Белого дома Ричард Саубер сообщил, что юристы президента США Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в городе Уилмингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

В гараже Байдена нашли секретные документы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне», – рассказал Саубер.

Он также отметил, что ещё один документ был найден в комнате, которая примыкала к гаражу.

Байден удивился обнаружению секретных документов и не знает их содержания

Отметим, что это уже вторая подобная находка. Ранее в офисе экспертного центра Байдена в Вашингтоне также была найдена часть секретных документов, которые президент США мог вывезти из Белого дома. В этих документах были обнаружены данные разведки, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

В мире,Джозеф Байден,
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