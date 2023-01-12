В гараже Байдена нашли секретные документы

Спецсоветник Белого дома Ричард Саубер сообщил, что юристы президента США Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в городе Уилмингтон. Об этом пишет РИА «Новости».
«Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне», – рассказал Саубер.
Он также отметил, что ещё один документ был найден в комнате, которая примыкала к гаражу.
Отметим, что это уже вторая подобная находка. Ранее в офисе экспертного центра Байдена в Вашингтоне также была найдена часть секретных документов, которые президент США мог вывезти из Белого дома. В этих документах были обнаружены данные разведки, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.