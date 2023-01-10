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16 минут назад

В секретных документах Байдена нашли данные по Украине и Ирану

Елена Прошина

В засекреченных документах президента США Джо Байдена, которые были найдены в здании вашингтонского аналитического центра, обнаружили данные разведки касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В бывшем офисе Байдена нашли секретные документы по Украине
Фото: 

Отмечается, что обнаруженные документы датированы 2013 - 2016 годами и содержат «данные разведки США и материалы с брифингов, касающиеся в том числе Украины, Ирана и Соединенного Королевства». При этом, какая конкретно информация была обнаружена в этих документах, источники не сообщают.

В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

Ранее Джо Байден заявил, что сейчас конфликт на Украине находится «на критически важном этапе».

В мире,Джозеф Байден,
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