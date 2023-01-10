В бывшем офисе Байдена нашли секретные документы по Украине

В засекреченных документах президента США Джо Байдена , которые были найдены в здании вашингтонского аналитического центра, обнаружили данные разведки касающиеся Украины , Ирана и Великобритании . Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что обнаруженные документы датированы 2013 - 2016 годами и содержат «данные разведки США и материалы с брифингов, касающиеся в том числе Украины, Ирана и Соединенного Королевства». При этом, какая конкретно информация была обнаружена в этих документах, источники не сообщают.