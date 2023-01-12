В Киеве переименовали станцию метро Льва Толстого

В Киеве переименовали две станции метро. Согласно итогам народного голосования, «Площадь Льва Толстого» будет называться «Площадью Украинских героев», а станция «Дружбы народов» будет переименована в «Зверинецкую». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

«Киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и " Льва Толстого ". В частности, они поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" – в "Площадь Украинских героев", а будущей станции "Проспект Правды" – в "Варшавскую"», – сообщает источник.

Кроме того, жители Киева высказались за переименование проспекта Освободителей. Его собираются переименовать в честь украинского художника, который стал автором первых почтовых марок Украины, Георгия Нарбута. Эту инициативу одобрили 88% голосовавших. Переименование также коснётся улицы Льва Толстого – она будет названа в честь гетмана Украинской державы Павла Скоропадского.