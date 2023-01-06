В Днепропетровске демонтировали памятник Ломоносову

В Днепропетровске (Украина) с помощью спецтехники демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Ломоносова сняли с постамента с помощью специальной техники. Памятник предположительно отвезут на территорию одного из коммунальных предприятий.
Напомним, что на Украине в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей.
Власти Украины за восемь лет после принятия закона переименовали 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В частности, Днепропетровск был переименован в Днепр, Ильичевск - в Черноморск, Днепродзержинск - в Каменское.