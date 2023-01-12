Асад подтвердил, что Сирия поддерживает СВО

«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», – сообщили в офисе президента.