Асад подтвердил, что Сирия поддерживает СВО

Президент Сирии Башар Асад провёл переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым в Дамаске. На них Асад подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
На переговорах были подняты темы региональной и общемировой ситуации.
«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», – сообщили в офисе президента.
Александр Лаврентьев также отдельно отметил «конструктивную позицию Сирии» по поводу проведения россией спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, что Россия, Турция и ОАЭ договорились организовать реабилитацию президента Сирии Башара Асада.