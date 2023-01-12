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44 минуты назад

Асад подтвердил, что Сирия поддерживает СВО

Елена Прошина

Президент Сирии Башар Асад провёл переговоры со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым в Дамаске. На них Асад подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Асад подтвердил, что Сирия поддерживает СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На переговорах были подняты темы региональной и общемировой ситуации.

«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», – сообщили в офисе президента.

Александр Лаврентьев также отдельно отметил «конструктивную позицию Сирии» по поводу проведения россией спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Россия, Турция и ОАЭ договорились организовать реабилитацию президента Сирии Башара Асада.

В мире,Александр Лаврентьев,Башар Асад,
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