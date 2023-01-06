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26 минут назад

Стало известно о сделке России, Турции и ОАЭ по Сирии

Lenta.ruиещё 3

Россия, Турция и ОАЭ договорились реабилитировать президента Сирии Башара Асада. О сделке стало известно агентству Bloomberg.

Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать Асада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, власти Турции, в 2011 году поддержавшей оппонентов Асада, готовятся признать сирийского президента легитимным главой государства и наладить дипломатические и торговые связи. Взамен Анкара потребовала, чтобы Дамаск не дал курдским формированиям, которых поддерживают США, создать автономную область на севере страны, граничащем с Турцией. ОАЭ, в свою очередь, надеются подобным образом ограничить влияние Ирана в Сирии.

Российский востоковед Елена Супонина в беседе с изданием отметила, что новое партнерство Анкары с Дамаском укрепит роль Кремля на Ближнем Востоке и окажет давление на Вашингтон.

«США должны понять, что их присутствие там ненужно и неоправданно», — подчеркнула специалист.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с сирийским коллегой «ради обеспечения мира в Сирии». Турецкий лидер заявил, что его встреча с Асадом может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии, которая последует за прошедшими в конце декабря в Москве переговорами министров обороны трех стран.

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