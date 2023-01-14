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23 минуты назад

Как живет главная красавица королевской семьи Леди Винздор

Александр Котлеткин

Внучку герцога Кентского и двоюродную сестру покойной королевы Великобритании Амелию Винздор называют самой красивой женщиной в королевской семье. 27-летняя девушка обошла в рейтинге привлекательности даже Кейт Миддлтон и Меган Маркл. У Амелии даже есть гипотетические шансы возглавить королевский престол, сейчас она занимает 42-ю строчку в очереди наследования. Правда, Винздор не стремится взойти на трон и предпочитает вести более раскованный образ жизни, нежели другие члены королевской семьи.

1/15 Амелия Винздор во время The Fashion Awards в Лондоне, 2022 год
Фото: globallookpress.com
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2/15 Амелия Винздор на отдыхе, 2018 год
Фото: globallookpress.com
3/15 Амелия Винздор в 2019 году
Фото: globallookpress.com
4/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: globallookpress.com
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5/15 Амелия Винздор во время The Fashion Awards в Лондоне, 2017 год
Фото: globallookpress.com
6/15 Амелия Винздор с щенком в бассейне, 2018 год
Фото: globallookpress.com
7/15 Амелия Винздор в 2020 году
Фото: globallookpress.com
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8/15 Амелия Винздор и модель Папис Лавдей в Мюнхене, 2022 год
Фото: globallookpress.com
9/15 Амелия Винздор в 2021 году
Фото: globallookpress.com
10/15 Амелия Винздор на вечеринке, 2018 год
Фото: globallookpress.com
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11/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: Соцсети
12/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: Соцсети
13/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: Соцсети
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14/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: Соцсети
15/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор
Фото: Соцсети

Сейчас Амелия строит карьеру модели и регулярно выходит на подиумы показов Dolce & Gabbana. Красотка уже дважды становилась героиней обложек британского Tatler и однажды появилась на обложке японского Vogue. Девушка также прошла стажировки в модном доме Azzedine Alaïa и ювелирной компании Bvlgari.

Кроме того Амелия с удовольствием пользуется привилегиями, которые недоступны многим в королевской семье. Девушка активно ведет соцсети, где выкладывает фотографии в разных образах. Также у Винздор есть татуировки на левой лопатке, что категорически запрещено для ближайших родственников короля Британии. Удивляет и раскованный стиль Амелии – она может появиться на светском мероприятии в элегантном платье и кроссовках. При всем этом, девушка не противопоставляет себя высшему обществу и всегда выглядит достойно и стильно.

Самые яркие фотографии неординарной наследницы британского трона – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Кейт Миддлтон,
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