Как живет главная красавица королевской семьи Леди Винздор

Внучку герцога Кентского и двоюродную сестру покойной королевы Великобритании Амелию Винздор называют самой красивой женщиной в королевской семье. 27-летняя девушка обошла в рейтинге привлекательности даже Кейт Миддлтон и Меган Маркл. У Амелии даже есть гипотетические шансы возглавить королевский престол, сейчас она занимает 42-ю строчку в очереди наследования. Правда, Винздор не стремится взойти на трон и предпочитает вести более раскованный образ жизни, нежели другие члены королевской семьи.
Сейчас Амелия строит карьеру модели и регулярно выходит на подиумы показов Dolce & Gabbana. Красотка уже дважды становилась героиней обложек британского Tatler и однажды появилась на обложке японского Vogue. Девушка также прошла стажировки в модном доме Azzedine Alaïa и ювелирной компании Bvlgari.
Кроме того Амелия с удовольствием пользуется привилегиями, которые недоступны многим в королевской семье. Девушка активно ведет соцсети, где выкладывает фотографии в разных образах. Также у Винздор есть татуировки на левой лопатке, что категорически запрещено для ближайших родственников короля Британии. Удивляет и раскованный стиль Амелии – она может появиться на светском мероприятии в элегантном платье и кроссовках. При всем этом, девушка не противопоставляет себя высшему обществу и всегда выглядит достойно и стильно.
Самые яркие фотографии неординарной наследницы британского трона – в галерее «Рамблера».