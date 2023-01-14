Как живет главная красавица королевской семьи Леди Винздор

Внучку герцога Кентского и двоюродную сестру покойной королевы Великобритании Амелию Винздор называют самой красивой женщиной в королевской семье. 27-летняя девушка обошла в рейтинге привлекательности даже Кейт Миддлтон и Меган Маркл. У Амелии даже есть гипотетические шансы возглавить королевский престол, сейчас она занимает 42-ю строчку в очереди наследования. Правда, Винздор не стремится взойти на трон и предпочитает вести более раскованный образ жизни, нежели другие члены королевской семьи.

1/15 Амелия Винздор во время The Fashion Awards в Лондоне, 2022 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Амелия Винздор на отдыхе, 2018 год Фото: globallookpress.com 3/15 Амелия Винздор в 2019 году Фото: globallookpress.com 4/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Амелия Винздор во время The Fashion Awards в Лондоне, 2017 год Фото: globallookpress.com 6/15 Амелия Винздор с щенком в бассейне, 2018 год Фото: globallookpress.com 7/15 Амелия Винздор в 2020 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Амелия Винздор и модель Папис Лавдей в Мюнхене, 2022 год Фото: globallookpress.com 9/15 Амелия Винздор в 2021 году Фото: globallookpress.com 10/15 Амелия Винздор на вечеринке, 2018 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: Соцсети 12/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: Соцсети 13/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: Соцсети 15/15 Фотография из социальной сети Амелии Винздор Фото: Соцсети

Сейчас Амелия строит карьеру модели и регулярно выходит на подиумы показов Dolce & Gabbana. Красотка уже дважды становилась героиней обложек британского Tatler и однажды появилась на обложке японского Vogue. Девушка также прошла стажировки в модном доме Azzedine Alaïa и ювелирной компании Bvlgari.

Кроме того Амелия с удовольствием пользуется привилегиями, которые недоступны многим в королевской семье. Девушка активно ведет соцсети, где выкладывает фотографии в разных образах. Также у Винздор есть татуировки на левой лопатке, что категорически запрещено для ближайших родственников короля Британии. Удивляет и раскованный стиль Амелии – она может появиться на светском мероприятии в элегантном платье и кроссовках. При всем этом, девушка не противопоставляет себя высшему обществу и всегда выглядит достойно и стильно.