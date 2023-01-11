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40 минут назад

AlJazeera рассказала, почему крупные державы стремятся расширить влияние в Северном Ледовитом океане

Елена Прошина

Издание AlJazeera перечислила причины, из-за которых крупные державы мира будут всё сильнее заинтересованы в контроле над Северным Ледовитым океаном.

Стало известно о стремлении сверхдержав усилить влияние в труднодоступном регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению издания, привлекательность региона объясняется скрытыми там природными ресурсами. Сегодня наибольшую выгоду от региона получает Россия и Канада – обе страны добывают на территории Северного Ледовитого океана около 2,6 миллиона баррелей сланцевой нефти в сутки. Кроме того, геологическая разведка в этом регионе уже позволила открыть более 400 месторождений нефти и газа.

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«По данным Геологической службы США, в океане имеются 90 миллиардов баррелей нефти, более 1,669 триллиона кубометров природного газа и более 44 миллиардов баррелей сжиженного природного газа. Запасы обнаружены на 84% территории у континентального шельфа каждой страны. Эти цифры эквивалентны 22% неразведанной нефти в мире. Согласно упомянутому ведомству, судя по всему, Северный Ледовитый океан является самым крупным регионом с неразведанными запасами нефти в мире», – сообщает издание.

В данный момент эксперты уверены, что страны Запада ещё не скоро начнут активное освоение месторождений газа и нефти в северном регионе. На сегодняшний день это является крайне дорогостоящим процессом, а заинтересованные стороны пока что не ощущают дефицита в ресурсах.

Впрочем, страны Запада всё равно настороженно относятся к любым российским действиям в регионе, ведь кроме нефти и газа он скрывает в себе и драгоценные металлы. Северный Ледовитый океан полон полезных ископаемых, которые используются для производства электромобилей и устройств, использующих возобновляемые источники энергии. Такие материалы особенно ценятся в промышленно развитых странах, которые занимающимся производством приборов на электрических батареях. На сегодняшний день 90% подобных ресурсов добывает Пекин, поэтому Запад остается зависимым от китайского производства. По мнению авторов AlJazeera, такое природное богатство превращает Северный Ледовитый океан в крайне привлекательную область, освоить которую было бы крайне выгодно для любой из сторон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ресурсы в стране есть все ресурсы на приоритетные программы.

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