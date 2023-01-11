Путин: ресурсы на все приоритетные программы в России есть

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что ресурсы на все приоритетные программы в России есть. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава государства отметил, что реализация масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния населения, раскрытия громадного потенциала России и расширение международных связей, продолжится.

«Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», — сказал Путин.

По его словам, шесть основных направлений работы правительства на 2023 год уже назначены.