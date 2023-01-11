Путин: ресурсы на все приоритетные программы в России есть

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что ресурсы на все приоритетные программы в России есть. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что реализация масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния населения, раскрытия громадного потенциала России и расширение международных связей, продолжится.
«Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», — сказал Путин.
По его словам, шесть основных направлений работы правительства на 2023 год уже назначены.
Напомним, что 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент объявлял ключевые задачи на следующий год. Путин перечислил среди них вывод на новый уровень взаимодействия РФ с ключевыми партнерами, обеспечение и укрепление технологического и финансового суверенитета страны, опережающий рост обрабатывающей промышленности, ощутимое увеличение доходов граждан, а также защиту материнства и детства.