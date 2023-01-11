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16 минут назад

Британского депутата лишили членства в партии из-за сравнение вакцин с холокостом

Елена Прошина

Главный организатор правящей в Великобритании Консервативной партии Саймон Харт заявил, что из рядов партии был исключён депутат Эндрю Бриджен, который сравнил вакцинацию от коронавируса с холокостом. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Британского депутата наказали за резкое высказывание о вакцинах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эндрю Бриджен перешел черту, и нанёс серьёзное оскорбление. Как страна мы должны гордиться тем, что было достигнуто благодаря кампании по вакцинации населения. Вакцина – наилучшая защита от COVID-19, которая у нас есть», – прокомментировал своё решение Харт.

Он также добавил, что распространение недостоверной информации о вакцинах несёт вред и может привести к смертям.

«Таким образом, я немедленно лишаю членства в партии Эндрю Бриджена», – заключил организатор.

Напомним, что Бриджен всегда был известен своим негативным отношением к вакцинации. 11 января он опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором заявил, что вакцины представляют из себя «самое серьезное преступление против человечества со времен холокоста».

Ранее коронавирус был подтверждён у российского режиссёра Никиты Михалкова, который также известный тем, что в начале эпидемии коронавируса высказывал негативное отношение к вакцинации.

В мире,Эндрю Бриджен,Никита Михалков,Консервативная партия,
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