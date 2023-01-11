Британского депутата наказали за резкое высказывание о вакцинах

Главный организатор правящей в Великобритании Консервативной партии Саймон Харт заявил, что из рядов партии был исключён депутат Эндрю Бриджен, который сравнил вакцинацию от коронавируса с холокостом. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Эндрю Бриджен перешел черту, и нанёс серьёзное оскорбление. Как страна мы должны гордиться тем, что было достигнуто благодаря кампании по вакцинации населения. Вакцина – наилучшая защита от COVID-19, которая у нас есть», – прокомментировал своё решение Харт.

Он также добавил, что распространение недостоверной информации о вакцинах несёт вред и может привести к смертям.

«Таким образом, я немедленно лишаю членства в партии Эндрю Бриджена», – заключил организатор.

Напомним, что Бриджен всегда был известен своим негативным отношением к вакцинации. 11 января он опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором заявил, что вакцины представляют из себя «самое серьезное преступление против человечества со времен холокоста».