Раскрыты подробности госпитализации Михалкова

Стали известны подробности госпитализации Никиты Михалкова. Режиссера госпитализировали с гриппом, однако его состояние осложнено коронавирусом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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На новогодних каникулах Михалков попал в больницу. Сразу появилась информация, что знаменитый режиссера диагностирован коронавирус в тяжелой форме. Однако позже его представитель заявил, что у него выявлен грипп.

Как стало известно изданию, режиссера госпитализировали в 67-ю горбольницу 5 января. На тот момент он болел один день. Температура у Михалкова была 37,1, однако врачей насторожило учащенное дыхание и пониженная сатурация - 94 при норме от 97. Изначально знаменитости диагностировали грипп, однако положительный ПЦР-тест подтвердил коронавирус.

После этого режиссер был переведен в 52-ю ГКБ, где спасают коронавирусных больных. Именно в этой больнице лечили певицу MaкSим, которая провела в искусственной коме больше месяца.