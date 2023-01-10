Польша опровергла новости об увольнении чиновника за разговор с пранкерами

«Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник», – написал Кумох в социальных сетях.