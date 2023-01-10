Польша опровергла новости об увольнении чиновника за разговор с пранкерами

Шеф бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что новости об увольнении чиновника из-за разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник», – написал Кумох в социальных сетях.
Подобная информация появилась 10 декабря – радиостанция RMF FM сообщила, что после разговора президента Польши с пранкерами из России был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Разговор состоялся 15 ноября 2022 года, в день падения украинской ракеты на территории Польши.