В Польше уволили чиновника за разговор Дуды с российскими пранкерами

Директора Бюро международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Петра Гиллерта уволили с поста из-за разговора главы страны с пранкерами из России Вованом и Лексусом. Об этом сообщает RMF со ссылкой на источники.
«Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, должности лишился директор Бюро международной политики его канцелярии Петр Гиллерт. Отмечается, что именно он отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с пранкерами.
Напомним, что Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени главы Франции Эммануэля Макрона 15 ноября. В тот день на территории страны упала украинская ракета. Дуда, отвечая на вопросы пранкеров, заявил, что не хочет войны с Россией из-за «ракетного инцидента». После этого президент заподозрил обман и закончил разговор. Запись беседы пранкеры опубликовали на Rutube.