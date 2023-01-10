В Польше уволили чиновника за разговор Дуды с российскими пранкерами

Директора Бюро международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Петра Гиллерта уволили с поста из-за разговора главы страны с пранкерами из России Вованом и Лексусом. Об этом сообщает RMF со ссылкой на источники.

«Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, должности лишился директор Бюро международной политики его канцелярии Петр Гиллерт. Отмечается, что именно он отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с пранкерами.