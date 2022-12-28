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22 минуты назад

Президент Грузии ушла от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили

Елена Прошина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о помиловании бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент Грузии ушла от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На брифинге один из журналистов спросил, помилует ли Зурабишвили экс-главу Грузии или нет.

«На главный вопрос ответ будет дан тогда, когда будет дан», — ответила она.

Ранее у ее резиденции прошла акция с требованием не допустить помилования находящегося в заключении Саакашвили.

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Действующий президент неоднократно говорила, что никогда не помилует его. При этом на данный момент он проходит лечение в одной из клиник страны из-за осложнений после длительной голодовки.

Зурабишвили отметила, что критикует действия некоторых участников акции у ее резиденции, поскольку многие из них пытаются оказать давление на нее. По ее словам, некоторые митингующие пытались ворваться к ней в резиденцию.

Ранее сначала президент Украины Владимир Зеленский, а за ним глава Молдавии Майя Санду призвали власти Грузии разрешить Саакашвили выехать за границу на лечение. В Тбилиси эти просьбы расценили в качестве «грубого вмешательства» в дела государства.

В мире,Саломе Зурабишвили,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,Европарламент,
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