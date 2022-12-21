Санду попросила Грузию отпустить Саакашвили за границу

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти Грузии разрешить экс-президенту страны Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение. С соответствующей просьбой она выступила у себя в Twitter-аккаунте .

«Обеспокоены опасными осложнениями состояния здоровья Саакашвили, вызванными условиями его содержания. Молдова присоединяется к призыву президента Украины Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему главе страны выехать за границу на лечение, чтобы сохранить его здоровье», — написала Санду.

Высказывание Санду также уже получило ответ в Тбилиси. Первый заглавы парламентского комитета по внешним связям Грузии Леван Карумидзе назвал его «хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений». По его словам, в тех условиях, в которых Саакашвили отбывает срок «с радостью бы отбывали сроки многие постсоветские олигархи».