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42 минуты назад

Санду попросила Грузию отпустить Саакашвили за границу

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти Грузии разрешить экс-президенту страны Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение. С соответствующей просьбой она выступила у себя в Twitter-аккаунте.

Санду попросила Грузию отпустить Саакашвили за границу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Обеспокоены опасными осложнениями состояния здоровья Саакашвили, вызванными условиями его содержания. Молдова присоединяется к призыву президента Украины Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему главе страны выехать за границу на лечение, чтобы сохранить его здоровье», — написала Санду.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отреагировал на аналогичную просьбу лидера Украины. Он назвал ее «грубым вмешательством» в дела Грузии.

Высказывание Санду также уже получило ответ в Тбилиси. Первый заглавы парламентского комитета по внешним связям Грузии Леван Карумидзе назвал его «хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений». По его словам, в тех условиях, в которых Саакашвили отбывает срок «с радостью бы отбывали сроки многие постсоветские олигархи».

В мире,Мамука Мдинарадзе,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,
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