На саммите СНГ не будет обмена новогодними подарками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники саммита СНГ не планируют обмениваться новогодними подарками. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах», – сказал Песков.
Неофициальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге. На него прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
Ранее Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин не станет поздравлять своего коллегу из США Джо Байдена с Новым годом.
«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», – сказал Песков.