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36 минут назад

На саммите СНГ не будет обмена новогодними подарками

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники саммита СНГ не планируют обмениваться новогодними подарками. Об этом сообщает РИА «Новости».

На саммите СНГ не будет обмена новогодними подарками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет. Обычно нет. Главы государств говорят о серьезных вещах», – сказал Песков.

Неофициальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге. На него прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Ранее Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин не станет поздравлять своего коллегу из США Джо Байдена с Новым годом.

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», – сказал Песков.

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