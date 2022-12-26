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58 минут назад

«Не до того»: Песков о поздравлении Путиным Байдена с Новым годом

Елена Прошина

Сегодня между Россией и США настолько недружественные отношения, что уже не до новогодних поздравлений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», - ответил Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин поздравлять Джо Байдена с Новым годом.

При этом представитель Кремля не уточнил, относится ли это ко всем недружественным странам.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно посетит службу в церкви в Рождество. Он не уточнил, о какой именно церкви идет речь. В 2022 году президент посетил рождественскую службу в Ново-Огареве. Тогда он находился в храме без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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