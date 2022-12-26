Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Сегодня между Россией и США настолько недружественные отношения, что уже не до новогодних поздравлений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», - ответил Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин поздравлять Джо Байдена с Новым годом.

При этом представитель Кремля не уточнил, относится ли это ко всем недружественным странам.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно посетит службу в церкви в Рождество. Он не уточнил, о какой именно церкви идет речь. В 2022 году президент посетил рождественскую службу в Ново-Огареве. Тогда он находился в храме без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.