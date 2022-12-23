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31 минуту назад

Байден молча ушел от журналистов после вопроса об Украине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы об Украине после своего рождественского обращения к нации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден молча ушел от журналистов после вопроса об Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Закончив свою речь, Байден ушёл из зала, не ответив на прозвучавшие вопросы от журналистов. Среди озвученных тем был вопрос о защите южной границы США, а также перспектива завершения конфликта на Украине в 2023 году.

Ранее Джо Байден подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, передача Украина этого вида вооружения «не влечет за собой эскалации» конфликта.

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«Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это – оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», – заявил он.

В мире,Джозеф Байден,
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