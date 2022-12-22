Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, этот шаг не ведет к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США продолжат укреплять возможности Украины по самообороне, особенно системы ПВО.

«И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал Байден.

Он также добавил, что подобный шаг США и передача Украина этого вида вооружения «не влечет за собой эскалации» конфликта.

«Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — подчеркнул глава Белого дома.