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12 минут назад

Байден объяснился за передачу Украине комплексов Patriot

Елена Прошина

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, этот шаг не ведет к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США продолжат укреплять возможности Украины по самообороне, особенно системы ПВО.

«И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал Байден.

Он также добавил, что подобный шаг США и передача Украина этого вида вооружения «не влечет за собой эскалации» конфликта.

«Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — подчеркнул глава Белого дома.

Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Ранее стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Среди прочего новый пакет, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot. Также Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и прочее.

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