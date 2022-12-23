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1 час назад

Глава Евросовета заявил о необходимости поддерживать контакт с президентом России

Елена Прошина

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает необходимым сохранять контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает RTVI.

Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», – сказал он.

Мишель также добавил, что когда-то работал премьер-министром Бельгии и имел регулярные контакты с Путиным. По его словам, у него сохранились каналы связи и после начала спецоперации.

Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

По мнению политика, поддерживать диалог необходимо, чтобы пытаться управлять гуманитарной ситуацией, аргументировать и оспаривать свою позицию, а также «убеждать в необходимости прекратить угрозы ядерным оружием».

Ранее Шарль Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН.

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