Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает необходимым сохранять контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает RTVI.
«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», – сказал он.
Мишель также добавил, что когда-то работал премьер-министром Бельгии и имел регулярные контакты с Путиным. По его словам, у него сохранились каналы связи и после начала спецоперации.
По мнению политика, поддерживать диалог необходимо, чтобы пытаться управлять гуманитарной ситуацией, аргументировать и оспаривать свою позицию, а также «убеждать в необходимости прекратить угрозы ядерным оружием».
Ранее Шарль Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН.