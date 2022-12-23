Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН . Как сообщает РИА Новости, он обвинил Москву в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — сказал Мишель, отметив, что на данный момент это невозможно, поскольку приведет в тупик «сам концепт безопасности ООН ».

При этом председатель Евросовета добавил, что еще до начала спецоперации на Украине концепт безопасности «уже сильно барахлил» при разрешении важных международных проблем. В частности он отметил, что сейчас Африка и Латинская Америка плохо представлены в структурах.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине западные политики периодически призывают исключить РФ из Совбеза ООН. При этом участие Москвы в нем прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.