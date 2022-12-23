В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
10 минут назад

Глава Евросовета выступил за приостановку членства РФ в Совбезе ООН

Никита Бородкин

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН. Как сообщает РИА Новости, он обвинил Москву в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».

Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — сказал Мишель, отметив, что на данный момент это невозможно, поскольку приведет в тупик «сам концепт безопасности ООН».

При этом председатель Евросовета добавил, что еще до начала спецоперации на Украине концепт безопасности «уже сильно барахлил» при разрешении важных международных проблем. В частности он отметил, что сейчас Африка и Латинская Америка плохо представлены в структурах.

«Думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН», — заключил политик.

Белый дом заявил об отсутствии у США возможностей исключить Россию из Совбеза ООН

Напомним, что после начала спецоперации на Украине западные политики периодически призывают исключить РФ из Совбеза ООН. При этом участие Москвы в нем прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Совбез ООН,ООН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители