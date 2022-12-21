Столтенберг может стать главой МВФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может занять пост главы Международного валютного фонда. Об этом сообщает норвежский телеканал ТV2.

Это может произойти после того, как закончатся полномочия Столтенберга на текущем главы НАТО.

Предположительно, он покинет должность генсека НАТО к 1 октября 2023 года. Источник ТV2 считает, что кандидатуру Столтенберга активно поддерживают в Белом доме.

«США хотят видеть Столтенберга главой Международного валютного фонда», – заявляет источник.

Отметим, что в начале 2022 года предполагалось, что Столтенбергу может занять место председателя Центрального банка Норвегии. Но после начала СВО в НАТО приняли решение оставить Столтенберга на посту генсека.