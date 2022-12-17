Столтенберг: РФ намерена вести затяжной конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP сообщил, что Россия намерена вести затяжной конфликт на Украине. Его слова приводит телеканал France 24.

Затяжной конфликт

Видео дня

Столтенберг заявил о соответствующих планах России и подчеркнул, что сейчас идет подготовка к их осуществлению. По мнению генсека НАТО, Киеву необходимо поставлять военную помощь до тех пор, пока Москва не усомнится в способности одержать верх в боевых действиях.

Генсек призвал участников Североатлантического альянса продолжать поддерживать Украину. Он выразил уверенность, что конфликт завершится мирными переговорами. Наиболее быстро к диалогу приведут поставки вооружений и боеприпасов Киеву.

Ранее Столтенберг допустил превращение конфликта на Украине в войну России и НАТО. «Но я уверен, что мы этого избежим», — отметил он.

Возможность переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ряд стран призывают его сесть за стол переговоров с Россией. «Однако я не вижу предмета для разговора», — подчеркнул он. По его мнению, диалог президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона является безрезультатным.

В середине ноября Зеленский оценил возможность переговоров с Россией и опроверг свой отказ от диалога. Он отметил, что самым важным требованием Киева к Москве является восстановление справедливости. Украинский лидер также допускал, что конфликт с Россией может завершиться в 2023 году.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 декабря информировал об отсутствии перспектив по диалогу с Украиной. По его мнению, российские власти на данный момент их не видят.

Однако ранее в Кремле неоднократно сообщали, что Россия считает дипломатию самым предпочтительным способом достижения целей спецоперации.

В конце октября российский президент Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что именно Киев отказался от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — отметил он.

Действия России

17 декабря российский лидер ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Он заслушал доклад о ходе действий, а также провел совещание и встречи с военачальниками. «Уважаемые товарищи, хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — призвал Путин.

Участниками совещания стали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Во время встречи Путин заслушал доклады командующих каждого операционного направления спецоперации.