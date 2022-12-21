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1 час назад

Раскрыты подробности маршрута Зеленского из Украины в США

Елена Прошина

Вашингтон предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому военный самолет, чтобы он добрался до США. Об этом сообщает CNN, передает «НТВ».

Раскрыты подробности маршрута Зеленского из Украины в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, самолет используется в перевозке Зеленского в США. Воздушное судно вылетело из Польши. В республику президент Украины приехал на поезде в сопровождении посла США в стране Бриджит Бринк.

На данный момент Зеленский все еще находится в пути, его прибытия в Белый дом ожидают в 22:00 по московскому времени.

Ранее Вашингтон подтвердил визит президента Украины. В рамках поездки Зеленский планирует обратиться к совместной сессии обеих палат конгресса и встретиться с главой США Джо Байденом. Основной темой переговоров станет помощь стран Запада Украине. Инициатором визита является Байден.

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