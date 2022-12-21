Раскрыты подробности маршрута Зеленского из Украины в США

Вашингтон предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому военный самолет, чтобы он добрался до США. Об этом сообщает CNN, передает «НТВ».

По данным телеканала, самолет используется в перевозке Зеленского в США. Воздушное судно вылетело из Польши. В республику президент Украины приехал на поезде в сопровождении посла США в стране Бриджит Бринк.

На данный момент Зеленский все еще находится в пути, его прибытия в Белый дом ожидают в 22:00 по московскому времени.