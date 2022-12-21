Белый дом подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон. Как сообщает РИА Новости, он планирует обратиться к совместной сессии обеих палат конгресса и встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.

Отмечается, что Зеленский летит в США по приглашению Байдена — оно поступило еще в прошлую среду, 14 декабря, однако украинские власти окончательно подтвердили визит лишь в конце недели.

На встрече президенты должны обсудить стратегическую ситуацию на поле боя, действующие санкции и помощь стран Запада Украине. Переговоры будут расширенными — в них примут участие ключевые члены команды американского лидера по национальной безопасности. В общей сложности украинский президент пробудет в Соединенных Штатах несколько часов.

В Белом доме уже назвали визит Зеленского «сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. При этом подчеркивается, что США не ищут прямой конфронтации с Москвой и не собираются отправлять свои войска на Украину.