Белый дом подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон. Как сообщает РИА Новости, он планирует обратиться к совместной сессии обеих палат конгресса и встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.
Отмечается, что Зеленский летит в США по приглашению Байдена — оно поступило еще в прошлую среду, 14 декабря, однако украинские власти окончательно подтвердили визит лишь в конце недели.
На встрече президенты должны обсудить стратегическую ситуацию на поле боя, действующие санкции и помощь стран Запада Украине. Переговоры будут расширенными — в них примут участие ключевые члены команды американского лидера по национальной безопасности. В общей сложности украинский президент пробудет в Соединенных Штатах несколько часов.
В Белом доме уже назвали визит Зеленского «сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. При этом подчеркивается, что США не ищут прямой конфронтации с Москвой и не собираются отправлять свои войска на Украину.
Отдельно Вашингтон анонсировал новый пакет помощи Украине на 2 млрд долларов. В него должны войти батареи систем противовоздушной обороны Patriot.