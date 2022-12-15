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1 час назад

Вучич хочет запросить у Миссии НАТО возвращение сербских силовиков в Косово

Елена Прошина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что кабмин страны принял решение направить Миссии НАТО запрос на возвращение сербских силовиков в Косово и Метохию. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич запросит у НАТО возвращение сербских силовиков в Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе командующему KFOR начальник Генштаба или представители передадут наше требование», – заявил он по окончании заседания правительства республики.

Такое право у Сербии есть благодаря резолюции СБ ООН 1244. KFOR – это международная Миссией НАТО в Косове и Метохии.

Ранее албанцы создали собственную администрацию в северной части Косовской Митровицы. Здание представительного органа муниципалитета Северная Косовска Митровица было силой захвачено сотрудниками полиции самопровозглашенной республики. После этого внутри прошло избрание депутатов, которые прямо на месте приняли присягу и избрали нового председателя представительного органа.

В мире,Александар Вучич,Генштаб,НАТО,Совбез ООН,
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