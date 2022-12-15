Вучич запросит у НАТО возвращение сербских силовиков в Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что кабмин страны принял решение направить Миссии НАТО запрос на возвращение сербских силовиков в Косово и Метохию. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе командующему KFOR начальник Генштаба или представители передадут наше требование», – заявил он по окончании заседания правительства республики.

Такое право у Сербии есть благодаря резолюции СБ ООН 1244. KFOR – это международная Миссией НАТО в Косове и Метохии.