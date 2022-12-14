Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы

Албанцы создали собственную администрацию в северной части Косовской Митровицы. Напомним, что в этом городе находится крупнейшая сербская общину в Косово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kosovo online.

Косовска Митровица уже почти 20 лет разделен на сербскую и албанскую части. Сегодня здание представительного органа муниципалитета Северная Косовска Митровица силой захватили сотрудники полиции самопровозглашенной республики, после чего внутри прошло избрание депутатов, которые сразу приняли присягу и избрали нового председателя представительного органа.

«В скупщине Северной Косовской Митровицы сегодня принесли присягу 16 новых депутатов, из которых только один серб, Душан Милунович из партии “Гражданская инициатива Сербское сохранение”», – сообщили местные СМИ.