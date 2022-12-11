Сербия заявила о приближении к точке невозврата в Косово

Госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил о приближении ситуации в самопровозглашенном Косово к точке невозврата. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы приближаемся к точке невозврата сегодня вечером в Косово», — отметил Старович. По его словам, причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции. Привели к такой ситуации односторонние действия Курти за последние 18 месяцев, счел сербский дипломат. «Умышленная слепота Запада равносильна соучастию», — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство Косово в 2022 году допустило рекордное число инцидентов против косовских сербов.