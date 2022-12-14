США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине

Власти США продолжают изучать идею созыва международного трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».
«Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос», - пояснил Кирби.
Чиновник уточнил, что Вашингтон как и ранее желает добиться, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия на украинской территории.
Кирби подчеркнул, что в настоящее время проводятся несколько международных расследований. Он добавил, что Штаты поддерживают эти проекты.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по расследованию действий России на Украине следует провести в Риге.