Президент Латвии предложил провести «трибунал» по Украине в Риге

«Я надеюсь, что этот трибунал будет создан. Вопрос в том, где. Может быть, частично будет проходить в Украине, частично за ее пределами. Это может быть и в Риге. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — сказал Левитс.