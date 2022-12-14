Президент Латвии предложил провести «трибунал» по Украине в Риге

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением провести международный трибунал по расследованию преступлений России на Украине в Риге. Его слова приводит LSM.lv.
«Я надеюсь, что этот трибунал будет создан. Вопрос в том, где. Может быть, частично будет проходить в Украине, частично за ее пределами. Это может быть и в Риге. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — сказал Левитс.
Он отметил, что обычно в международных отношениях подобные идеи созревают долго, но инициатива создания специального трибунала «зреет достаточно быстро».
По его мнению, он необходим, чтобы мир не вернулся в XIX век, когда «любая страна могла напасть на другую». Также Левитс уверен, что если не организовать трибунал, то «международное сообщество как бы признает допустимость действий Кремля в Украине».
Он подчеркнул, что «виновное государство» должно понести «материальную ответственность», в том числе через финансирование восстановления Украины.