В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Президент Латвии предложил провести «трибунал» по Украине в Риге

Елена Прошина

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением провести международный трибунал по расследованию преступлений России на Украине в Риге. Его слова приводит LSM.lv.

Президент Латвии предложил провести «трибунал» по Украине в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я надеюсь, что этот трибунал будет создан. Вопрос в том, где. Может быть, частично будет проходить в Украине, частично за ее пределами. Это может быть и в Риге. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — сказал Левитс.

Он отметил, что обычно в международных отношениях подобные идеи созревают долго, но инициатива создания специального трибунала «зреет достаточно быстро».

По его мнению, он необходим, чтобы мир не вернулся в XIX век, когда «любая страна могла напасть на другую». Также Левитс уверен, что если не организовать трибунал, то «международное сообщество как бы признает допустимость действий Кремля в Украине».

Захарова назвала позицию Парижа по Украине «шпагатом на двух стульях»

Он подчеркнул, что «виновное государство» должно понести «материальную ответственность», в том числе через финансирование восстановления Украины.

В мире,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители