Захарова назвала позицию Парижа по Украине «шпагатом на двух стульях»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Парижа и миролюбивые слова президента страны Эмманюэля Макрона на фоне эскалирующих боевые действия обещаний дипведомства напоминает «шпагат на двух стульях». Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.