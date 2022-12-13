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31 минуту назад

Захарова назвала позицию Парижа по Украине «шпагатом на двух стульях»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Парижа и миролюбивые слова президента страны Эмманюэля Макрона на фоне эскалирующих боевые действия обещаний дипведомства напоминает «шпагат на двух стульях». Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова назвала позицию Парижа по Украине «шпагатом на двух стульях»
Фото: ТАССТАСС

«В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях», – написала она.

Такая реакция Захаровой стала ответом на то, что глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о планах Париж поставить Киеву новую партию систем ПВО.

«Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», – рассказала Колонна.

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