Захарова назвала позицию Парижа по Украине «шпагатом на двух стульях»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Парижа и миролюбивые слова президента страны Эмманюэля Макрона на фоне эскалирующих боевые действия обещаний дипведомства напоминает «шпагат на двух стульях». Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
«В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях», – написала она.
Такая реакция Захаровой стала ответом на то, что глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о планах Париж поставить Киеву новую партию систем ПВО.
«Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», – рассказала Колонна.