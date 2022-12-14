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50 минут назад

Трамп в образе супергероя анонсировал на 15 декабря «важное объявление»

Илья Родин

Бывший президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в соцсети Truth Social видеообращение. В нем он предстал в образе супергероя и анонсировал на четверг, 15 декабря, важное объявление, пишет РИА «Новости».

«Америке нужен супергерой», - подчеркнул видный политик в своем обращении.

После этих слов появляется изображение Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем. Из глаз бывшего президента исходят лучи света, под разорванной на груди рубашкой отчетливо просматривается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

На следующем кадре появляется надпись, что важное объявление следует ожидать в в четверг, 15 декабря.

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Напомним, что в середине ноября Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

В мире,Видео,Дональд Трамп,
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