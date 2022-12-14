Трамп в образе супергероя анонсировал на 15 декабря «важное объявление»

Бывший президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в соцсети Truth Social видеообращение. В нем он предстал в образе супергероя и анонсировал на четверг, 15 декабря, важное объявление, пишет РИА «Новости».

«Америке нужен супергерой», - подчеркнул видный политик в своем обращении.

После этих слов появляется изображение Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем. Из глаз бывшего президента исходят лучи света, под разорванной на груди рубашкой отчетливо просматривается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

На следующем кадре появляется надпись, что важное объявление следует ожидать в в четверг, 15 декабря.