Байден сломал детский велосипед при попытке прокатиться

Глава США Джо Байден попал в комичную ситуацию на празднике в штате Вирджиния. Он в шутку попытался прокатиться на детском велосипеде, но сломал у него руль. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что ролик с происшествием быстро распространился в социальных сетях. В кадр оператора также попала неудачная попытка Байдена самостоятельно починить игрушку.
На помощь президенту США пришла хозяйка велосипеда. Маленькая девочка без проблем вернула руль на место.
Напомним, что в ноябре в интернете появилась фотография американского лидера с маленькими девочками на острове Нантакет. Многие пользователи соцсетей назвали ее «пугающей».