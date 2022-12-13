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1 час назад

Байден сломал детский велосипед при попытке прокатиться

Илья Родин

Глава США Джо Байден попал в комичную ситуацию на празднике в штате Вирджиния. Он в шутку попытался прокатиться на детском велосипеде, но сломал у него руль. Об этом пишет РЕН ТВ.

Байден сломал детский велосипед при попытке прокатиться
Фото: кадр видеокадр видео

Отмечается, что ролик с происшествием быстро распространился в социальных сетях. В кадр оператора также попала неудачная попытка Байдена самостоятельно починить игрушку.

На помощь президенту США пришла хозяйка велосипеда. Маленькая девочка без проблем вернула руль на место.

Напомним, что в ноябре в интернете появилась фотография американского лидера с маленькими девочками на острове Нантакет. Многие пользователи соцсетей назвали ее «пугающей».

В мире,Джозеф Байден,
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