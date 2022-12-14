В Париже прошли обыски в офисе партии Эммануэля Макрона

В Париже жандармы провели обыски в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире американской консалтинговой компании McKinsey. Об этом пишет телеканал BFMTV.

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Отмечается,что силовики провели обыски в офисах в связи с делом о финансировании предвыборной кампании французского лидера консалтинговой фирмой в 2017 году. Ордера на них выписала национальная финансовая прокуратура Парижа.

В партии заявили, что готовы «предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» правоохранительным органам.

По данным телеканала, финансовая прокуратура начала расследование в отношении президента Макрона в ноябре 2022 года. В ведомстве пояснили, что осуществляется проверка законности финансирования кампании и поиск признаков «фаворитизма».