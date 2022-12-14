В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

В Париже прошли обыски в офисе партии Эммануэля Макрона

Илья Родин

В Париже жандармы провели обыски в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире американской консалтинговой компании McKinsey. Об этом пишет телеканал BFMTV.

В Париже прошли обыски в офисе партии Эммануэля Макрона
Фото: ТАССТАСС

Отмечается,что силовики провели обыски в офисах в связи с делом о финансировании предвыборной кампании французского лидера консалтинговой фирмой в 2017 году. Ордера на них выписала национальная финансовая прокуратура Парижа.

В партии заявили, что готовы «предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» правоохранительным органам.

По данным телеканала, финансовая прокуратура начала расследование в отношении президента Макрона в ноябре 2022 года. В ведомстве пояснили, что осуществляется проверка законности финансирования кампании и поиск признаков «фаворитизма».

СМИ: в Европе предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Глава Франции, в свою очередь, рассказал, что соответствующие службы неоднократно проверяли счета кампании 2017 года. Он добавил, что о расследовании узнал из французской прессы.

В мире,Эммануэль Макрон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители