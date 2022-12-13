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8 минут назад

СМИ: в Европе предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Лера Букина

Официальные лица, которые представляют несколько стран Восточной Европы в Париже, решили предпринять демарш из-за позиции Франции по России. Об этом сообщает Reuters.

СМИ: в Европе предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что дальнейшая европейская архитектура безопасности должна предполагать наличие гарантий для российской стороны. По его словам, западные государства по окончании военных действий на Украине должны будут разобраться, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

По данным агентства, в директорат континентальной Европы МИД Франции был направлен письменный демарш. Речь идет о таких странах, как Чехия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Эстония.

Они утверждают, что Россия до этого продемонстрировала стремление расколоть и ослабить Европу.

Также сообщается, что на прошлой неделе черновик документа был передан представителями Чехии в столицы других стран Евросоюза.

Макрон ранее обращался к западным лидерам с просьбой не «унижать Россию». Он заявлял, что рассчитывает на поиск дипломатического выхода из кризиса.

В мире,Эмманюэль Макрон,ЕС,
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