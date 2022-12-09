В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
23 минуты назад

Поляки называют приграничные районы Украины «восточные окраины Польши»

Елена Прошина

Большинство поляков предпочитают называть приграничные регионы Украины «восточные окраины Польши». Об этом сообщает The Conversation.

В Польше отдельные районы Украины сочли «восточными окраинами» страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большинство поляков до сих пор называют приграничные регионы Украины словом “Кресы”, что переводится как «восточные окраины Польши», – сообщает издание.

Авторы статьи также утверждают, что атмосфера между Украиной и Польшей долгое время остаётся напряжённой из-за территориальных и исторических противоречий. При этом отношение поляков к украинцам, которые живут в приграничных регионах всё ещё остаётся специфическим. Издание сообщает, что многие жители Польши считают эти земли своими.

Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине

Ранее стало известно, что в Польше планируют призвать 200 тысяч человек на военные сборы.

В мире,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители