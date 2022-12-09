В Польше отдельные районы Украины сочли «восточными окраинами» страны

Большинство поляков предпочитают называть приграничные регионы Украины «восточные окраины Польши». Об этом сообщает The Conversation.
«Большинство поляков до сих пор называют приграничные регионы Украины словом “Кресы”, что переводится как «восточные окраины Польши», – сообщает издание.
Авторы статьи также утверждают, что атмосфера между Украиной и Польшей долгое время остаётся напряжённой из-за территориальных и исторических противоречий. При этом отношение поляков к украинцам, которые живут в приграничных регионах всё ещё остаётся специфическим. Издание сообщает, что многие жители Польши считают эти земли своими.
Ранее стало известно, что в Польше планируют призвать 200 тысяч человек на военные сборы.