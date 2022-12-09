В Польше отдельные районы Украины сочли «восточными окраинами» страны

«Большинство поляков до сих пор называют приграничные регионы Украины словом “Кресы”, что переводится как «восточные окраины Польши», – сообщает издание.

Авторы статьи также утверждают, что атмосфера между Украиной и Польшей долгое время остаётся напряжённой из-за территориальных и исторических противоречий. При этом отношение поляков к украинцам, которые живут в приграничных регионах всё ещё остаётся специфическим. Издание сообщает, что многие жители Польши считают эти земли своими.