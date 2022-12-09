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44 минуты назад

В Польше запланировали призвать на военные сборы 200 тысяч человек

Lenta.ru

На военные учения в Польше в следующем году могут призвать до 200 тысяч человек, в том числе тех, кто никогда не служил, но владеет полезными навыками. О таких планах Минобороны страны пишет Notes from Poland.

В Польше запланировали призвать на военные сборы 200 тысяч человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что под призыв могут попасть мужчины в возрасте от 19 до 55 лет, а также женщины, окончившие медицинские и ветеринарные вузы или прошедшие обучение в области психологии.

Также отмечается, что сборы могут продлиться до 90 дней, в случае неявки гражданам будет грозить тюремное заключение или штраф. При этом на время призыва всем мобилизованным будут выплачивать жалованье в размере около 25 евро в день.

Начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь уточнил, что число призванных будет минимальным, однако помимо военных, врачей, медсестер и фельдшеров, меры могут коснуться IT-специалистов, водителей и юристов.

«Это узкая группа лиц, которые обладают определенными навыками и квалификацией, и служба которых в польской армии была бы очень полезной», — сказал он и добавил, что прошедшие сборы граждане будут зачислены в «пассивный резерв».

9 декабря ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes писала, что приблизительно 94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признавался в нежелании вступать в вооруженный конфликт с Россией.

Армия,Анджей Дуда,Пентагон,
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