Раскрыты главные интересы США на Украине

США наживаются на конфликте на Украине, продавая свой сжиженный природный газ по завышенным ценам Европе и поставляя Киеву оружие. Об этом в своей статье в Le Monde заявил обозреватель Жан-Мишель.
По его словам, Вашингтон по-прежнему защищает демократию на Украине, но и не забывает при этом об интересах своих компаний, особенно в сфере производства оружия и газа. Жан-Мишель отметил, что США и до конфликта являлись одним из основных продавцов оружия, однако с его начала спрос на их поставки вырос еще больше. Кроме того ситуация на Украине пробудила в странах Северной и Восточной Европы интерес к вступлению в НАТО.
«С начала конфликта военная, финансовая и гуманитарная помощь США составила 66 миллиардов долларов. Эта сумма может превысить сто миллиардов долларов, если до конца года Конгресс одобрит новый пакет помощи, предложенный Белым домом», — считает обозреватель.
Ранее в США сообщили об истощении запасов некоторых видов оружия для поставок Украине. В частности, речь шла о противорадиолокационных ракетах HARM, ракетах класса «земля-земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексах Javelin.