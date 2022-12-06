Раскрыты главные интересы США на Украине

По его словам, Вашингтон по-прежнему защищает демократию на Украине, но и не забывает при этом об интересах своих компаний, особенно в сфере производства оружия и газа. Жан-Мишель отметил, что США и до конфликта являлись одним из основных продавцов оружия, однако с его начала спрос на их поставки вырос еще больше. Кроме того ситуация на Украине пробудила в странах Северной и Восточной Европы интерес к вступлению в НАТО.