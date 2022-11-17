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35 минут назад

CNN: США истощили запасы некоторых видов оружия для поставок Украине

Елена Прошина

США столкнулись с дефицитом некоторых видов высокотехнологичных систем оружия и боеприпасов, о поставках которых просит Украина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

CNN: США истощили запасы некоторых видов оружия для поставок Украине
Фото: U.S. Air Force / Roland BalikU.S. Air Force / Roland Balik

По словам собеседника телеканала, особую озабоченность вызывают переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Также истощение запасов наблюдается в таких видах американских вооружений, как противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin.

При этом источники CNN заявили, что до сих пор США поставляли на Украину только излишки оружия, то есть то, что ВС Соединенных Штатов не зарезервировали на случай непредвиденных обстоятельств. По их словам, Вашингтон оценивает каждую партию, направляемую Киеву, с точки зрения ее влияния на стратегические резервы страны.

Однако в ближайшем будущем США не смогут нарастить производство вооружений с целью удовлетворения потребностей Украины. Европейские союзники Соединенных Штатов также не способны полностью восполнить потребность Киева в поставках оружия из-за необходимости поддержать снабжение собственных армий.

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