CNN: США истощили запасы некоторых видов оружия для поставок Украине

США столкнулись с дефицитом некоторых видов высокотехнологичных систем оружия и боеприпасов, о поставках которых просит Украина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Фото: U.S. Air Force / Roland Balik U.S. Air Force / Roland Balik

По словам собеседника телеканала, особую озабоченность вызывают переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Также истощение запасов наблюдается в таких видах американских вооружений, как противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin.

При этом источники CNN заявили, что до сих пор США поставляли на Украину только излишки оружия, то есть то, что ВС Соединенных Штатов не зарезервировали на случай непредвиденных обстоятельств. По их словам, Вашингтон оценивает каждую партию, направляемую Киеву, с точки зрения ее влияния на стратегические резервы страны.