Папа Римский оправдался за слова о бурятах и чеченцах

Папа Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев неверно истолковали и они являлись лишь «фигурой речи». Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.
По его словам, в тексте своего послания Папа Римский Франциск отметил, что его высказывание «извратили» и «он наоборот защищал русскую культуру, называя ее неотъемлемой частью европейской культуры».
«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости. Совершенно противоположное значение его слов в итоге распространилось», — добавил Севастьянов.
Также понтифик назвал РФ «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Папа Римский подчеркнул, что «великий русский народ взаимосвязан с Европой и имеет такую же миролюбивую гуманистическую культуру».
«То есть нельзя ее демонизировать, нельзя говорить, что русские — жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», — передал слова понтифика Севастьянов.
Ранее Папа Римский в интервью Americamagazine назвал жителей Чечни и Бурятии «самой жестокой частью российских войск на Украине». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс и в указанных республиках, и в РФ. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их «извращением истины»