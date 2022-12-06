Папа Римский оправдался за слова о бурятах и чеченцах

Папа Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев неверно истолковали и они являлись лишь «фигурой речи». Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.

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По его словам, в тексте своего послания Папа Римский Франциск отметил, что его высказывание «извратили» и «он наоборот защищал русскую культуру, называя ее неотъемлемой частью европейской культуры».

«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости. Совершенно противоположное значение его слов в итоге распространилось», — добавил Севастьянов.

Также понтифик назвал РФ «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Папа Римский подчеркнул, что «великий русский народ взаимосвязан с Европой и имеет такую же миролюбивую гуманистическую культуру».

«То есть нельзя ее демонизировать, нельзя говорить, что русские — жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», — передал слова понтифика Севастьянов.