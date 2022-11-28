Захарова сочла извращением истины слова Папы Римского о чеченцах

Слова папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах являются «извращением истины». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Ранее папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал жителей Чечни и Бурятии «самой жестокой частью российских войск на Украине», добавив, что «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — сказала Захарова на круглом столе в Совфеде.
Также на слова папы Римского у себя в Telegram-канале отреагировал губернатор Бурятии Алексей Цыденов. Он посчитал «странным», что глава католической церкви дал «оценку жестокости конкретных национальностей».