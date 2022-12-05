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16 минут назад

Дмитрий Кулеба призвал западные страны предоставить Киеву «больше вооружения»

Илья Родин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился в Twitter к лидерам западным стран с призывом поставлять как можно больше вооружений Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Кулеба обратился к Западу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кулеба подчеркнул, что в понедельник, 5 декабря, российские военные нанесли ряд ударов по критической инфраструктуре страны.

По его мнению, чем больше Россия бьет по инфраструктуре, «тем больше оружия нужно предоставлять Украине».

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, зачем Москва наносит удары по важным объектам на украинской территории.

Глава государства отметил, что это вызвано терактами и провокациями со стороны Киева.

В мире,СВО,Дмитрий Кулеба,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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