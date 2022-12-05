Кулеба обратился к Западу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился в Twitter к лидерам западным стран с призывом поставлять как можно больше вооружений Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Кулеба подчеркнул, что в понедельник, 5 декабря, российские военные нанесли ряд ударов по критической инфраструктуре страны.

По его мнению, чем больше Россия бьет по инфраструктуре, «тем больше оружия нужно предоставлять Украине».

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, зачем Москва наносит удары по важным объектам на украинской территории.