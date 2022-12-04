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4 минуты назад

В Болгарии начались массовые протесты против евро и ЕС

Майк Габриелян

Недовольные граждане собрались накануне перед Национальным собранием в Софии, чтобы поддержать болгарский лев и выступить против замены его на евро. Об этом сообщает Bulgaria On Air.

В Болгарии начались массовые протесты против евро и ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общенациональная акция протеста была организована партией «Возрождение» («Възраждане»).

По мнению манифестантов, если евро будет введен сейчас, Болгария «потеряет свой денежный суверенитет». Организаторы акции заявили, что начали сбор подписей для всенародного референдума.

«Мы не хотим, чтобы Болгария потеряла свою национальную валюту. Мы хотим, чтобы наша страна сохранила финансовую независимость. Мы не хотим, чтобы сбережения и доходы болгар были ограблены, как в 1996 году. Все очень просто – мы не хотим, чтобы нами управляла другая столица», — заявил лидер «Възраждане» Костадин Костадинов.

«Мы против введения евро в Болгарии, так как это последний признак национального суверенитета», — в свою очередь прокомментировал один из манифестантов.

Глава Евросовета подчеркнул, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС

Ранее партия «Возрождение» потребовала референдума о еврозоне, пересмотра членства Болгарии в ЕС, отказа от покупки новых самолетов США и отказа от поставок оружия Украине.

В ходе встречи с представителями партии президент Болгарии отказался поддержать их идеи.

«Президент сказал, что на данном этапе нет возможности поддерживать такую идею, поэтому мы перешли к варианту сбора подписей, мы ставим цель собрать 500 тысяч подписей», — резюмировал Костадинов.

В мире,Европейский совет,ЕС,
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