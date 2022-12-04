В Болгарии начались массовые протесты против евро и ЕС

«Мы не хотим, чтобы Болгария потеряла свою национальную валюту. Мы хотим, чтобы наша страна сохранила финансовую независимость. Мы не хотим, чтобы сбережения и доходы болгар были ограблены, как в 1996 году. Все очень просто – мы не хотим, чтобы нами управляла другая столица», — заявил лидер «Възраждане» Костадин Костадинов.