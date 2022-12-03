В Евросовете рассказали, на кого сильнее всего влияет конфликт на Украине

Украинский кризис оказывает различное по мощности воздействие на Евросоюз и на США, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет Corriere della Sera.

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Мишель подчеркнул, что Штаты являются экспортером энергоресурсов. Соответственно, украинский кризис не оказывает на них столь жесткого влияния, как на Европу.

Политик уточнил, что ЕС страдает от высоких счетов за коммунальные услуги, рискует столкнуться с экономической рецессией. Кроме того, добавил он, европейские предприятия платят за энергию больше, чем американские. Им становится все сложнее конкурировать с заокеанскими соперниками.

Глава Евросовета отметил, что поездка в Китай, которую он предпринял 1 декабря, была необходима в силу ряда обстоятельств. Он пояснил, что КНР является чрезвычайно важным глобальным игроком, имеет связи с Россией.

По его мнению, Евросоюзу следует привнести свои интересы и ценности во взаимоотношения с Пекином, оживить диалог по правам человека. Кроме того, ЕС не должен становиться «разменной монетой конкуренции между Китаем и США».