В Евросовете рассказали, на кого сильнее всего влияет конфликт на Украине

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24 минуты назад

Глава Евросовета подчеркнул, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС

Илья Родин

Украинский кризис оказывает различное по мощности воздействие на Евросоюз и на США, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет Corriere della Sera.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишель подчеркнул, что Штаты являются экспортером энергоресурсов. Соответственно, украинский кризис не оказывает на них столь жесткого влияния, как на Европу.

Политик уточнил, что ЕС страдает от высоких счетов за коммунальные услуги, рискует столкнуться с экономической рецессией. Кроме того, добавил он, европейские предприятия платят за энергию больше, чем американские. Им становится все сложнее конкурировать с заокеанскими соперниками.

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Глава Евросовета отметил, что поездка в Китай, которую он предпринял 1 декабря, была необходима в силу ряда обстоятельств. Он пояснил, что КНР является чрезвычайно важным глобальным игроком, имеет связи с Россией.

По его мнению, Евросоюзу следует привнести свои интересы и ценности во взаимоотношения с Пекином, оживить диалог по правам человека. Кроме того, ЕС не должен становиться «разменной монетой конкуренции между Китаем и США».

Мишель заметил, что может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что беседа не стоит в ближайших планах, но все же не исключается.

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