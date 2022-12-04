Американский ведущий пошутил о травме головы у Байдена

Ведущий телепрограммы Saturday Night Live Weekend Update Майкл Че пошутил, что президент США Джо Байден каждый день ходит на работу с энцефалопатией (CTE) — нейродегенеративным заболеванием, как правило возникающим вследствие травмы головы (болезнь также называют энцефалопатией боксеров). Об этом пишет Daily Mail.

«Как вы думаете, будет ли [ Байден ] заботиться о том, чтобы позволять железнодорожникам взять отпуск по болезни, если он каждый день появляется на работе с тотальной энцефалопатией?» — заявил Че.

Были опасения, что железнодорожная забастовка могла заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы. Подписанный закон, как отмечает Daily Mail, грозит тем, что работники этой отрасли лишатся выплат на больничном.