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1 час назад

Ведущий Saturday Night Live пошутил о травме головы у Байдена

Lenta.ru

Ведущий телепрограммы Saturday Night Live Weekend Update Майкл Че пошутил, что президент США Джо Байден каждый день ходит на работу с энцефалопатией (CTE) — нейродегенеративным заболеванием, как правило возникающим вследствие травмы головы (болезнь также называют энцефалопатией боксеров). Об этом пишет Daily Mail.

Американский ведущий пошутил о травме головы у Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как вы думаете, будет ли [Байден] заботиться о том, чтобы позволять железнодорожникам взять отпуск по болезни, если он каждый день появляется на работе с тотальной энцефалопатией?» — заявил Че.

Так он прокомментировал решение Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.

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Были опасения, что железнодорожная забастовка могла заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы. Подписанный закон, как отмечает Daily Mail, грозит тем, что работники этой отрасли лишатся выплат на больничном.

В мире,принц Уильям,Джозеф Байден,
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