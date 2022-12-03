Байден потерялся после встречи с британским принцем Уильямом

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно отыскать выход со встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на запись, опубликованную CPAN.

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Как говорится в сообщении, встреча главы Белого дома с принцем Великобритании проходила на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден выразил удивление тем, что принц Уильям не надел пальто, хотя погода была прохладной.

«Где ваше пальто? Рад видеть вас снова», — сказал президент США.

Они коротко побеседовали, а по итогам приветственной встречи Байден шагнул в сторону, но охрана попросила его двинуться в другом направлении. После короткого замешательства президент США направился в указанную сторону.

Издание напоминает, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон находятся в Бостоне для участия во вручении наград в рамках премии Earthshot Prize. Ее учредил сам принц Уильям в качестве поощрения для предпринимателей, которые решают проблемы окружающей среды. Как сообщает газета Daily Mail, Джо Байден прибыл в Бостон для сбора средств на политические нужды.